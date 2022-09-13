مترشح رئاسي سابق: أدعو إلى عصيان مدني شامل يوم 24 يناير المقبل

دعا المترشح الرئاسي السابق، عبدالحكيم بعيو، لعصيان مدني شامل في 24 يناير 2023 على غرار الجزائر للمطالبة بالبدء في إجراء الانتخابات.

وقال بعيو في مقطع فيديو متداول: “التقيت مع مجموعة من سفراء الدول العظمى ومن الأمم المتحدة وأغلبهم لا يريدون انتخابات في ليبيا، وهؤلاء يتحدثون فقط في الإعلام عن الانتخابات والديمقراطية والمواطن الليبي لكنهم في الحقيقة لا يريدون انتخابات”.

وأضاف “هؤلاء يدركون أن الانتخابات يمكن أن تأتي لهم بشخص لا يريدونه وهم يريدون أجندة معينة، الحكومة أيضًا لا تريد انتخابات وتريد أن تستمر حتى 2030 أو 2040”.

وتابع “ندعو لأن يكون 24 يناير 2023 بداية لعصيان مدني سلمي من أجل الخروج من الانسداد السياسي ومن الازمة الليبية، وسنُطالب مفوضية الانتخابات بإعلان القوائم النهئية للمترشحين والإعداد لإجراء الانتخابات”.

واستطرد “من يرفضون الانتخابات ويتحدثون عن الدستور مستفيدون من أماكنهم لمدة 10 و15 سنة، وستكون الاحتجاجات السلمية أيضًا من أجل خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا”.