حكومة باشاغا توجه البلديات بعدم التعامل بأختام حكومة الوحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

وجه سامي الضاوي وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتسليم الاختام السابقة وضرورة إستلام الأختام ونماذج المراسلات الرسمية والقرارات الخاصة بالبلديات وفق النماذج المعتمدة من وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية.

وبين الضاوي أن ذلك يأتي بعد ملاحظة أن بعض البلديات تواصل استعمال الأختام ونماذج الأوراق الرسمية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية.

ولفت الضاوي إلى أن توجيهاته تأتي تنفيذا لما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2022 بشأن منح الثقة للحكومة الليبية وأداؤها اليمين القانونية بجلسة 3 مارس 2022 وباعتبار أنه تم اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2022.

وأشار الضاوي إلى أن هذا التوجيه يأتي أيضا تنفيذا للمنشوورات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بخصوص الالتزام بتعليمات الحكومة الليبية وعدم إجراء أي تغيير في المراكز القانونية لمسؤولي الوحدات الإدارية وكذلك عدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية.