الليبي للاستشعار عن بعد يوضح حقيقة الأجرام المضيئة في سماء ليبيا 

العنوان-طرابلس

أكد، المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن ما شوهد في سماء ليبيا مساء أمس على أنه “أجرام مضيئة تتحرك خلف بعضها كقطار من النجوم” ما هو إلا أقمار صناعية لمشروع “ستارلينك” التابع لشركة “سبيس أكس”.

وقال المركز، إن “هذه الأقمار الصناعية هي إحدى المجموعات، التي تم إطلاقها قبل يومين بعدد 34 قمرا صناعيا”، لافتًا إلى أن بسبب وجودها في مدار منخفض، فقد أمكن رؤيتها أثناء مرورها فترة الليل.

وذكر، “أن هذا المشروع بدأ العام الماضي وتم فيه نشر أقمار صناعية صغيرة لغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والإنترنت الفضائي بأسعار زهيدة”.

وقال إن “هذا المشروع سيستمر ليتم نشر 12 ألف قمر صناعي حسب المخطط له والذي يستغرق قرابة الـ 10 سنوات”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة “سبيس إكس” صاروخ “فالكون 9″، الذي 49 قمرا صناعيا من “ستارلينك” لنظام كوكبة الأقمار الصناعية على الإنترنت للشركة، من مجمع الإطلاق بمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة من قبل مؤسس الشركة إيلون ماسك.