ليبيا – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال تسلمها دفعة جديدة من بطاقة “إيفاء” المالية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد قيام مصرف الجمهورية بتسليم 27 ألفا و600 من هذه البطاقات، مبينًا أنها تشمل فروع المصرف في مدن سبها والجفرة وغات والغريفة وقرضة الشاطئ.

وأوضح البيان أن عملية تسليمها تمت في إطار تسريع عملية طباعة وإصدار البطاقات وبتعليمات من الوزيرة وفاء الكيلاني بعد اجتماع تم عقده مؤخرا مع إدارة مصرف الجمهورية وفيه أكدت ضرورة سير العملية حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

The post الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال تتسلم أكثر من 27 ألف بطاقة إيفاء مخصصة لمناطق الجنوب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

