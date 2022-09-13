الصغير: بقاء المنفي والدبيبة مستمر لحين إغلاق النفط أو حرب جديدة

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن بقاء المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيستمر إلى حين إغلاق النفط أو نشوب حرب جديدة.

وقال الصغير، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من ديسمبر 2017 انتهت ولاية المجلس الرئاسي السراجي، وعدم توافق مجلس النواب ومجلس الدولة على مبدأ التعديل في المجلس أو التغيير أدى لاستمرار السراج حتى انتهى بتداعيات حرب 2019”.

وأضاف “المشهد تغير في سنة 2022 فعدم التوافق لم يعد على المبدأ بل على الشخوص وأصبح كلا المجلسين يبحث عن تعزيز موقفه بتجيير داخلي وإستقواء إقليمي ودولي”.

وتابع “النتيجة بقاء المنفي والدبيبة إلى حين إغلاق النفط أو حرب جديدة أو تعديل في حكومة الدبيبة وكل هراء السفريات واللقاءات لن تغير شيء في المشهد وحتى الغلبان باثيلي سيجد نفسه أمام دوامة كوبلر وسلامة وكوبيتش وستيفاني”.

واستطرد “تذكروها جيدا ثلاثة للتغير طويلة الأمد، «إغلاق النفط قصيرة الأمد، الحرب وثالثة لكنها غير مضمونة النتائج صفقة القوة والمال»”.