سفارة بريطانيا تتقدم بالشكر لباشاغا والمشري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

تقدمت سفارة بريطانيا لدى ليبيا بالشكر لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري لتقديمهما التعازي إلى بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكان باشاغا قال في تغريدة له بموقع “تويتر” “باسمي واسم الحكومة الليبية أتقدم بخالص التعازي والمواساة للمملكة المتحدة والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية”.

وقال المشري في تغريدة له بموقع “تويتر” ” ” نتقدم بخالص التعازي للمملكة المتحدة البريطانية، حكومة وشعبًا، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية”.