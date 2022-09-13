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الدبيبة: هدفنا هو الوصول بليبيا للانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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قال، رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، إن الهدف هو الوصول بليبيا إلى انتخابات توافقية، مشيرًا إلى أنه بدأ في العمل السياسي وإجراء التواصلات.

وقال، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية أثناء زيارته إلى العاصمة السنغالية داكار، “ليس لدينا أي محور أو مخطط آخر للنقاش غير الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة، “من يريد الانتخابات يمكن أن نتفاهم معه على فترة انتقالية والوصول للانتخابات”.

واجتمع الدبيبة، مع الرئيس السنغالي الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، مكي صال، وقال إن “الاتحاد الأفريقي يسعى لأن يكون له دور أكبر في حل الأزمة”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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