الترجمان يكشف سبب فشل المحاولات الدولية لحل أزمة ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، خالد الترجمان، إن هناك دول بعينها ترفض تحقيق الاستقرار في ليبيا ولا يهمها سوى مصالحها.

وأوضح الترجمان، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن كافة المؤتمرات والاجتماعات الدولية، لم تحقق أي نتائج ملموسة منذ 2011 حتى الآن، معتبرا أن السبب في ذلك يكمن في أن هناك دول ى تريد تحقيق الاستقرار في ليبيا وتبحث فقط عن مصالحها.

وتوقع الترجمان، أن تستمر الأوضاع كما هي، دون إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن كل ما يطلبه الليبيون، يكمن في إجراء انتخابات تعبر عن آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل للبلاد.