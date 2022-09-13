أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، عند مستوى 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام، دون تغيير عن تقديراتها في شهر أغسطس.

كما أبقت “أوبك” أيضا على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل، عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل إجمالي الطلب إلى 102.7 مليون برميل يوميا خلال 2023.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، الثلاثاء، فإن “أوبك” رفعت إنتاجها خلال شهر أغسطس الماضي بمقدار 618 ألف برميل يوميا، إلى 29.65 مليون برميل يوميا بسبب زيادة الإنتاج في ليبيا والسعودية.

وذكر التقرير أن السعودية أبلغت “أوبك” أنها رفعت إنتاجها في أغسطس إلى 11.051 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 236 ألف برميل يوميا.

وأبقت “أوبك” على توقعاتها لنمو إنتاج النفط للدول من خارج المنظمة خلال العام الجاري دون تغيير عند 2.1 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 65.8 برميل يوميا، خلال 2022، كما أبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 1.7 مليون برميل يوميا، بإجمالي 67.5 مليون برميل يوميا في 2023.