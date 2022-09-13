الخارجية: تطورات احتجاز شباب ضلوا طريقهم في الصحراء التشادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تابعت تفاصيل احتجاز أربعة شباب ليبيين من قبل السلطات التشادية كانوا قد ضلوا طريقهم في الصحراء إلى داخل الأراضي التشادية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها على تواصل مع الجانب التشادي على أعلى المستويات للإفراج عن الشباب وأن سفارة تشاد بطرابلس أكدت قرب الإفراج عنهم .

وأعربت الوزارة عن ثقتها في أن المسؤولين في تشاد لن يدخروا جهدا في سبيل الإفراج عن الشباب.

ولفتت الوزارة إلى استعدادها للتعاون مع السلطات التشادية بالخصوص والتباحث أيضا للحد من هذه الحوادث وغيرها من القضايا التي تتعلق بضبط وأمن الحدود المشتركة بين البلدين.

وأصدرت الوزارة تعليماتها إلى السفارة الليبية والقنصلية العامة في تشاد لزيارة المحتجزين للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم.