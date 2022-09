ليبيا – علق عضو مجلس النواب حسن الزرقاء على مسارعة عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في أعقاب أحداث العاصمة الدامية بإصدار بيان يدعو فعليًا لمسار إجراء الانتخابات التشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة، واصفًا الأمر بكونه “توظيفًا سياسيًا” للاشتباكات ونتائجها.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى أن تغيير موازين القوى المسلحة على الأرض بإبعاد القوات الموالية لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاآغا، من العاصمة، ربما دفع البعض للمراهنة على إمكانية الضغط عليه للقبول بما يقدمونه من مقترحات للحل السياسي، وإحراجه أمام الرأي العام المحلي إذا رفض.

وأرجع تمسك البرلمان وأغلبية القوى الوطنية في البلاد بإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية لعدم تمكن المجالس التشريعية التي انتخبها الليبيون بعد (ثورة 17 فبراير من علاج أزمات البلاد).

الزرقاء لفت إلى أن الحل في إيجاد رئيس يحظى بالشرعية والاعتراف والمساندة الدولية ليتخذ قرارات سيادية يستطيع تدريجيًا عبرها إنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة.

The post الزرقاء: حل الأزمة الليبية يكمن في إيجاد رئيس يحظى بالشرعية لينقذ البلاد من الأوضاع الراهنة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

