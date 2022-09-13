وزير الدفاع التونسي: مواجهات طرابلس الأخيرة «شأن ليبي داخلي»

قال وزير الدفاع التونسي عماد مميش اليوم الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة في ليبيا لا سيما المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس “شأن ليبي داخلي” مشددا على أن بلاده تعمل على مساعدة الليبيين للتوصل الى حل سلمي.

وأضاف الوزير مميش في تصريح صحفي أن المواجهات التي شهدتها ليبيا أخيرا هي “شأن ليبي – ليبي” مبينا ان دور تونس في ليبيا “إنساني وقانوني”.

واوضح في هذا السياق أنه “إذا كان لتونس دور في ما يحدث في ليبيا فيجب أن يكون من باب المساعدة على تحقيق السلم والسلام في البلد الشقيق وحسن الجوار”.

وشدد على قيام تونس بدور إنساني وقانوني على مستوى البعثات الدولية “التي تساهم وتساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة بما في ذلك ليبيا”.

وشهدت طرابلس أواخر شهر اغسطس الماضي مواجهات مسلحة بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا وقوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أسفرت عن قتلى وجرحى.