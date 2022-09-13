قنيدي: عقيلة صالح استفرد بكل شىء

أكد عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إن “عقيلة صالح استفرد بكل شيء وبدأ يعمل وحده دون الرجوع للبرلمان”.

وقال «قنيدي»، في تصريح صحفي، إن “الانشقاق على عقيلة صالح مستمر حتى تغيير رئاسة مجلس النواب”.

وأضاف أن “البرلمان لم يصل لنتائج صحيحة بشأن العديد من الاتفاقيات، بسبب تغول عقيلة صالح”.

وأردف «قنيدي»، أن “مجلس النواب سيخرج بنتائج طيبة، إذا عاد لصوابه كبرلمان منتخب من الشعب، وانتهى تغول عقيلة”.

وأوضح أن “المجتمع الدولي غير جاد في وصول ليبيا لحلول تُرضي الليبيين، وإلا كان ضغط على الأطراف وجعلهم يصلون لحلول”.