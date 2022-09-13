شركة الخليج: إنجاز 80% من مشروع إنشاء ورشة لضواغط الغاز بحقل النافورة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إنجاز 80% من مشروع إنشاء ورشة لضواغط الغاز بحقل النافورة.

وأكدت شركة الخليج العربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إدارة الشركة أبرمت عقد لإنشاء ورشة صيانة معدات وقطع الغيار الخاصة بضواغط الغاز عالية السرعة (B50) حيث تم وضع المراحل الأخيرة بمشروع إنشاء الورشة في محطة الضخ الرئيسية بحقل النافورة 2018 MTC33

وأشارت شركة الخليج العربي إلى أنه تم البدء في المشروع وعملية الإنشاء في 26 يونيو 2021 وجرى إنجاز نسبة 80 % من المشروع وفق الجدول الزمني المعد بالخصوص

وبينت شركة الخليج العربي أن المشروع يأتي ضمن التغطية المتواصلة للمشاريع الحيوية التطويرية بالشركة بكافة الحقول والمواقع للرفع من كفاءة الشركة.