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الزادمة يبحث دور جهاز الأمن الداخلي في استقرار الأمن في المنطقة الجنوبية 

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – سبها 

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا أمنيا، الإثنين، بمقر رئاسة الحكومة في مدينة سبها مع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء امحمد العباني 

وتركز الاجتماع بحضور رؤساء فروع الامن الداخلي بالمنطقة الجنوبية على أهمية ودور جهاز الأمن الداخلي في استقرار الأمن وحرص الحكومة الليبية على توفير الدعم اللازم للجهاز وتوفير احتياجاته. 

وأصدر نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تعليماته المشددة فيما يخص فرض الأمن والإبلاغ عن المخالفين والمجرمين وضبطهم، مشددا على رفع درجات التأهب والجاهزية القصوى. 

وأكد الزادمة بصفته رئيس لجنة أزمة الجنوب على استكمال صيانة المقرات الخاصة بجهاز الأمن الداخلي في مختلف المناطق الليبية. 

 


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صحيفة العنوان الليبية

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