اوحيدة: تعاظم نفوذ الميليشيات المسلحة بالبلاد سيعرقل فرصة إجراء أي انتخابات

ليبيا – ذهب عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إلى أن أي محاولات لتسويق الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية سترفض.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن هناك تيارات وقوى تحاول أن تؤكد للمجتمع الدولي حرصها على الانتخابات والمسار السياسي، ولكنها تعمل على إقصاء فكرة وجود رئيس للبلاد.

وحذر اوحيدة من أن التغاضي عن تعاظم نفوذ الميليشيات المسلحة بالبلاد سيعرقل فرصة إجراء أي انتخابات سواء تشريعية أو برلمانية، داعيًا للتفكير بفك الارتباط عن العاصمة، وإقامة الدولة في المناطق المحررة وفق دستور الاستقلال الفيدرالي، إلى أن يتم تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات.

