السفير الألماني لـ”اللافي”: نُشيد بمساعي إنجاح مشروع المصالحة

الوطن|متابعة

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، “مِخائيل اونماخت”، وذلك لبحث أخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، كما تم بحث سبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف.

وثمن اللافي دور ألمانيا ومساعيها للخروج من الأزمة الليبية، مؤكداً على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.