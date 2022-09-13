المشري يبحث مع سفير إيطاليا حل الأزمة السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، مع السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” سبل حل الأزمة السياسية الراهنة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس التأكيد على أهمّيّة إقامة الانتخابات في أقرب الآجال.

وتطرق اللقاء الذي عقد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار والنائب الثاني عمر بوشاح إلى سبل التّعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصلحة الشّعبين الصّديقين.

وفي سياق منفصل أكد رئيس مجلس الدولة الثلاثاء، والسفيرَ الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” ضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والتسريع بإجراء الانتخابات وتذليل العقبات التي تحول دون إجرائها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مناقشة أهم المستجدات على الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.