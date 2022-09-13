الخارجية تعلن قرب الإفراج عن الشباب الليبيين المحتجزين في تشاد 

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أنها أصدرت تعليماتها إلى السفارة الليبية والقنصليات العاملة بجمهورية تشاد لزيارة الشباب المحتجزين للاطمئنان على سلامتهم وصحتهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنها طالبت السفارة والقنصلية بتقديم الخدمات القنصلية اللازمة للشباب المحتجزين.

وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها قامت أيضا بالتواصل مع الجانب التشادي على أعلى المستويات لغرض الإفراج على الشباب الليبيين.

وذكرت الوزارة أن سفارة جمهورية تشاد المعتمدة بطرابلس قد أكدت قرب الإفراج

عليهم، وأن الوزارة على ثقة تامة بأن الأشقاء في جمهورية تشاد لن يدخروا جهدا في سبيل ذلك.

وأوضحت وزارة الخارجية أنها على استعداد تام للتعاون مع السلطات التشادية بالخصوص، والتباحث أيضا للحد لمثل هذه الحوادث وغيرها من القضايا التي تتعلق بضبط وأمن الحدود المشتركة بين البلدين.

وكانت السلطات التشادية قامت باحتجاز أربعة شباب ليبيين كانوا قد ضلوا طريقهم في الصحراء إلى داخل الأراضي التشادية.