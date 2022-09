معزب: إجراء الانتخابات التشريعية فقط سينهي النزاع الراهن على السلطة التنفيذية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن تكرار طرح الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية خلال الفترات الماضية، وقبل وقوع الاشتباكات الدامية بالعاصمة يجهض أي حديث عن توظيفها سياسيًا كما يردد البعض.

معزب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: “ربما صدور بيان أعضاء مجلس الدولة في أعقاب الاشتباكات هو ما أوحى بذلك، ولكننا كنا نعد له منذ بداية شهر أغسطس الماضي، بعدما استبعدنا إمكانية التوصل لأي توافق مع مجلس النواب بشأن الانتخابات الرئاسية”.

ونوه إلى أن أغلبية الأعضاء الموقعين على البيان ليسوا من المحسوبين على التيار الإسلامي بمجلس الدولة كما يروج البعض.

وتساءل معزب: “ما المانع من انتخاب برلمان جديد يعالج المسألة الدستورية ثم بعد إقرار الدستور تجري الانتخابات الرئاسية؟”.

معزب رأى أن إجراء الانتخابات التشريعية سينهي النزاع الراهن على السلطة التنفيذية.

