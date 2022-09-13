حيدر السائح: لا تتوفّر لقاحات ضدّ جدري القرود في ليبيا

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أنه “لا تتوفّر لقاحات ضدّ جدري القرود في ليبيا، والحديث عن استجلابها مازال مبكرًا”.

وقال السائح، في تصريحات صحفية إن “البيروقراطية الإدارية في الدولة سبب تأخّر وصول تطعيمات الأطفال إلى ليبيا”.

وأضاف؛ أن “كورونا لن يعود من جديد، بسبب اكتساب مناعة ضد الفيروس”.

وأردف أن “جدري القرود أقلّ خطورة من كورونا، ولا داعي للهلع والخوف منه”.

وأشار إلى أن “منظمة الصّحة العالمية وضعت ليبيا في التصنيف الأوّل من حيث احتمالية الإصابة بفيروس جدري القرود”.

ولفت إلى أنه ” تمّ الاتفاق مع وزارة الصّحة على تخصيص الأقسام السّارية لعزل حالات جدري القرود”.

وختم موضحًا أن “الدّرن إشكالية خطيرة تواجه ليبيا، وسجّلنا حالات جديدة له خارج الرّئة”.