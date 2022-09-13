مستشفى الجلاء بنغازي: نعاني نقصا في المضادات الحيوية والتخدير والمسكنات

أكدت الناطقة باسم مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، فادية البرغوثي، أن “المستشفى يفتقر لأبسط الإمكانيات، ولم يتسلم ميزانية منذ سنتين، ما تسبب في تراكم الديون عليه لصالح الشركات الخاصة”.

وقالت البرغوثي، في تصريح صحفي، إننا “نعاني نقصا في الأدوية المهمة، منها المضادات الحيوية والتخدير والمسكنات”.

وتابعت؛ “نستقبل حالات طارئة من كل مدن ليبيا بمعدل لا يقل عن 11 حالة يوميا”.

وختمت موضحة أن “الأطقم الطبية والطبية المساعدة موجودة على مدار الساعة، وتواصل تقديم الخدمات للحالات التي تصل وفق الإمكانيات المتاحة”.