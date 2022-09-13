وزارة الداخلية تبحث مع الملحق الأمني الهولندي هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 September, 2022

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين بالملحق الأمني الهولندي، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وفتح برامج تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للوطنية، كما تم التنسيق في إطار التعاون والدعم على المسار التدريبي والأمني بين الجانبين.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للمنافذ ومدير إدارة العلاقات والتعاون، ورئيس مكتب الإتصال والتعاون الدولي، بجانب ممثل عن وزارة الخارجية.