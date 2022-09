الكبير: الشارع الليبي غاضب من قيادات وأعضاء مجلسي النواب والدولة

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير دعوة أعضاء مجلس الدولة لإجراء انتخابات برلمانية، محاولة لإيجاد حل قابل للتطبيق بالمستقبل القريب لمعالجة الجمود السياسي، وإن لم يخلُ الأمر من محاولة إبراء الذمة أمام الشعب الليبي وامتصاص غضبه على مجلسهم.

الكبير وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن الشارع الليبي غاضب من قيادات وأعضاء مجلسي النواب والدولة ويحملهما المسؤولية عن الاشتباكات وتردي الأوضاع بالدولة جراء عرقلتهما لإقرار قاعدة دستورية تنظم الانتخابات طمعًا بالبقاء بالسلطة للأبد.

وتابع: “بعض أعضاء الدولة استشعروا هذا الغضب وحاولوا إبراء ذمتهم باقتراح الذهاب لحل متاح ولا ينطوي على صعوبات تذكر، مقارنة بانتخابات الرئاسة التي لا يُتوقع إجراؤها في أي مدى زمني ما دامت الشخصيات الجدلية مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر تصر على خوضها”.

وقلل الكبير مما طرحته الآراء السابقة من أن وجود رئيس بلاد يتمتع بصلاحيات قد يسهم في علاج أزمات البلاد، موضحًا أن الوضع في ليبيا مختلف، المشكل ليس في انتخاب رئيس، بل في اعتراف وقبول كافة القوى السياسية والمسلحة بعموم البلاد به وبصلاحياته وسلطته.

الكبير ختم: “ثم من قال وقرر نيابة عن الشعب الليبي أن الأخير يريد بالأساس نظام الحكم الرئاسي، لا البرلماني”، داعيًا لتفهم تخوفات البعض من وجود نموذج رئيس يعمل على الانفراد بالسلطة ويغير الدستور ويخضع البلاد لسيطرته المطلقة.

