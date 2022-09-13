سبوتنيك: “الوطنية للنفط” كيان سياسي آخر للحرب الأهلية في ليبيا

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد الذي يمكنه بيع النفط الليبي في الخارج ومع ذلك نظرًا لعدم وجود دولة فعالة في ليبيا ، فإن المؤسسة الوطنية للنفط هي مجرد كيان سياسي آخر في الحرب الأهلية وقد اعتمدت بشدة على الشركات الأجنبية في السنوات الأخيرة لمساعدتها على زيادة الإنتاج وتشمل هذه الشركات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وريبسول وإيكوينور النرويجية وشركة أو إم النمساوية بالإضافة إلى شركات أمريكية .

واضافت سبوتنيك الروسية أن ليبيا لاتزال في حالة من الفوضى ولكن من الواضح أن الأولوية الأمريكية تظل ضمان استمرار ضخ احتياطيات النفط وبيعها دون انقطاع وضمان التوزيع العادل للثورة النفطية في البلاد .