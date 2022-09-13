الفيتوري: تدخل «الرئاسي» لوضع القاعدة الدستورية غير قانوني

أكد المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري، أن تدخل المجلس الرئاسي لوضع القاعدة الدستورية غير قانوني وفقا لاتفاق جنيف الذي يعد دستور لكل الأطراف حتى إجراء الانتخابات.

وقال الفيتوري، في تصريحات نقلها موقع «سكاي نيوز عربية»: “الاتفاق المبرم الذي أتى بالمجلس الرئاسي أعطى له صلاحيات محدودة جدا، قد تجعله مجلسا شكليا، أما وضع القاعدة الدستورية فهو من صلاحيات مجلس النواب فقط بالتوافق مع مجلس الدولة، أما تغيير هذه الصلاحيات بحيث تسند للمجلس الرئاسي، فيتطلب مؤتمرا دوليا يتوافق فيه الجميع على التغييرات الجديدة وهذا أقرب للمستحيل”.

وأضاف “أقصى ما يمكن فعله، هو إعطاء رأي استشاري لمجلسي النواب والدولة أو التدخل لتحقيق التوافق بينهما”.