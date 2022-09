ليبيا – كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، عن تفاصيل الجلسة المزمع عقدها الخميس المقبل في بنغازي.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: إن الجلسة ستتضمّن تقديم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إحاطة حول نتائج زيارته إلى كل من تركيا وقطر.

وأضاف أن الجلسة ستناقش أيضًا ملف المحكمة العليا وتعيين رئيس جديد لها خلفا لمحمد الحافي.

