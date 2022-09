شركة الكهرباء تدعو المواطنين لمساعدتها في تنفيذ حملتها الوطنية لجبابة الديون المتراكمة

ليبيا – واصلت الشركة العامة للكهرباء الأحد تنفيذ الحملة الوطنية لجبابة الديون المتراكمة وقطع التوصيلات غير الشرعية للأنشطة التجارية والصناعية داخل نطاق دائرة خدمات المستهلكين السواني قسم الكريمية (شارع الكنيسة).

الشركة دعت عبر مكتبها الإعلامي المواطنين وخاصة أصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية بالتعاون معها، وتسوية أوضاعهم التعاقدية ومساعدتها في إنجاح الحملة بهدف التقليل من الفاقد التجاري والتخفيف من معاناة المواطنين.

