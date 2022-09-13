ليبيا والسعودية تقودان زيادة إنتاج أوبك النفطي خلال أغسطس

ارتفع إنتاج أوبك من النفط بنحو 618 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس 2022، بقيادة ليبيا والسعودية، وسط سياسة الزيادة التدريجية للإنتاج من قبل تحالف أوبك+.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى أوبك قد ارتفع إلى 29.651 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع 29.033 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق له.

وواصل إنتاج أوبك النفطي الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وفق الحصص المتفق عليها ضمن اتفاق كبار المنتجين من المنظمة وخارجها في إطار تحالف أوبك+، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وكان تحالف أوبك+ قد أنهى سياسة خفض إنتاج النفط خلال أغسطس الماضي، ثم أعلن زيادة الإمدادات بنحو 100 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر الجاري، قبل أن يقرر تخفيضها بالكمية نفسها في أكتوبر المقبل.

وشهد إنتاج ليبيا النفطي زيادة قوية بلغت 426 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.123 مليون برميل يوميًا، بفضل عودة الإنتاج في عدد من الحقول الرئيسة، بعد رفع القوة القاهرة في منتصف يوليو 2022.

وصعد إنتاج السعودية من النفط بمقدار 165 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس الماضي، ليصل الإجمالي إلى 10.904 مليون برميل يوميًا.

كما ارتفع إنتاج الكويت من النفط إلى مستوى 2.810 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بزيادة 37 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وشهد إنتاج النفط في الإمارات ارتفاعًا بنحو 33 ألف برميل يوميًا، ليبلغ الإجمالي 3.164 مليون برميل يوميًا.

وارتفع الإنتاج في كل من أنغولا والجزائر وفنزويلا بنحو 13 و7 و6 آلاف برميل يوميًا على التوالي، كما زاد في إيران والعراق والغابون بنحو 5 و2 و2 ألف برميل يوميًا على الترتيب.

وتراجع إنتاج النفط من قبل 3 دول في منظمة أوبك خلال أغسطس، بقيادة نيجيريا، وفقًا للتقرير الشهري الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتراجع إنتاج النفط في نيجيريا بنحو 65 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 1.1 مليون برميل يوميًا.

كما هبطت إمدادات النفط في غينيا الاستوائية بمقدار 9 آلاف برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، لتسجّل 90 ألف برميل يوميًا.

وانخفض إنتاج الكونغو الديمقراطية من النفط بنحو ألف برميل يوميًا فقط، ليصل الإجمالي 262 ألف برميل يوميًا.