وهيبة: المجلس الرئاسي يعتبر التوافق هو السبيل الوحيد إلى حل الأزمة الراهنة

ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا نجوى وهيبة أهمية الاتفاق بين كافة الأطراف في البلاد على الأطر الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من دون تأخير ووفق جدول زمني واضح، مشيرة إلى أن الأزمة الليبية سياسية وأن المجلس الرئاسي يعتبر التوافق هو السبيل الوحيد إلى حل الأزمة.

وهيبة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” رأت أن التوافق وليس المغالبة هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، قائلةً: “لهذا أعطينا ونعطي فرصة للتوافق أن يحدث بين الأطراف المسؤولة عن مهمة إنجاز الأطر الدستورية”.

وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه المجلس الرئاسي هو قيام المؤسسات بتنفيذ مهامها دون تدخل من جهات خارجية.

وأشارت إلى أن أداء كل جهة أو مؤسسة لمهامها وفق المنصوص عليه وعلى أكمل وجه ومن دون تجاوز سيمكن الشعب الليبي من اجتياز وعبور هذه المرحلة بنجاح وسلام، مؤكدةً أن التحدي الآخر هو التدخل الخارجي السلبي في الشأن الليبي، فضلًا عن المركزية في الحكم، حيث يعاني الشعب الليبي من تبعاتها في ضعف الخدمات والضغط على الموارد المحدودة.

وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا: “العودة لنظام المحافظات وفق التجربة التي كانت متبعة قبل 1969 من شأنها المساهمة في حل النزاع السياسي وتقليل الفساد وإبعاد شبح الانقسام”، مشيرةً إلى أنه لا حلول للأزمات في حال الانشغال بتغيير الأشخاص من دون حل المشاكل الرئيسة.

كما أكدت أنه ثبت من التجربة أن الأزمة الليبية لا تحل عسكريًا، والاحتكام للسلاح لأجل السلطة لا يحقق الغاية منه، مشددة على أن الحل الوحيد هو التوافق السياسي.

وهيبة أشارت إلى أن المجلس الرئاسي يتمسك بالتوافق بين الليبيين الذين تتباين آراؤهم لكنهم متفقون على رفض العنف واستخدام لغة السلاح لحسم أي مشكلة، مضيفةً: “لقد عانى الليبيون ما يكفي من النزاع المسلح”.

