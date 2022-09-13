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الزادمة: الحكومة “عازمة” لتشكيل لجنة لإطلاق برنامج إنمائي للجنوب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

في إطار إهتمامات الحكومة الليبية في تنمية وتطوير المناطق الجنوبية، التقى نائب رئيس الحكومة، سالم الزادمة، وبصفته رئيس لجنة ازمة الجنوب، بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة سبها، بالمجلس التسيري لبلدية تراغن حيث تطرق الاجتماع لوضع حلول لمختنقات منطقة تراغن وباقي المدن والمناطق بالجنوب الليبي
ورصد مخصصات مالية اللازمة لمعالجتها.
وأعلن الزادمة عزم الحكومة الليبية عن تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب يستهدف كل المرافق والمؤسسات والبلديات الجنوب الليبي والتي تأتي في أولوياتها عقد سلسلة من اللقاءات و الإجتماعات مع عمداء البلديات والفاعليات الإجتماعيه والوقوف الفعلي على أهم مشاريع تنمية الجنوب الليبي.
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الوطن الليبية

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