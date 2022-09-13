الدبيبة: من يريد الانتخابات يمكنه التفاهم معنا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، إن حكومته ليس لديها مخطط آخر غير إجراء الاستحقاق الانتخابي، و”من يريد هذا الهدف يمكنه التفاهم معنا، وكذلك من يريد الحديث عن الدستور والانتخابات فنحن مستعدون للاستماع معهم”.

وتحدث الدبيبة خلال مقابلة مع فضائية الحدث، عن زيارته إلى السنغال، قائلًا: “إن ليبيا دولة مؤسسة في الاتحاد الأفريقي لكن جراء أزمتها الداخلية فإنها تأخرت وتخلفت في مد جذور التعاون مع دول أفريقيا، لافتا إلى أن زيارته الحالية تأتي في إطار اقتراح مساعدة الاتحاد الأفريقي لليبيا في أزمتها.

ووصل الدبيبة إلى السنغال، أمس الإثنين، حيث استقبله الرئيس ماكي سال الذي يترأس دورة الاتحاد الأفريقي الحالية. وقالت الرئاسة السنغالية إن الزيارة تهدف إلى طلب دعم عودة ليبيا للمشهد الأفريقي وتنظيم انتخابات رئاسة وتشريعية آمنة.