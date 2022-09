دومة: السياسة الخارجية المنحرفة لتصفية الخصوم في الداخل أشد وطأة على البلد من الحروب

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن السياسة الخارجية المنحرفة لتصفية الخصوم في الداخل أشد وطأة على البلد من الحروب.

دومة أضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وهي رهن للقرار الليبي لدول لا تملك قرارها، علينا التفكير خارج الصندوق وعدم شخصنة الخلافات والعمل على حلول توافقية داخلية”.

وأشار إلى أن الدول الأجنبية تسعى لمصالحها فقط في دولة مغتصبة من عدة أقطاب دولية متصارعة.

