عقيلة صالح يلتقي المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا

التقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، وأكدا على أهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية سريعا وفق رغبة الليبيين.

وبحسب تغريدة للسفارة الفرنسية لدى ليبيا على “تويتر” فأن رئيس مجلس النواب والمبعوث الفرنسي أكدا أن الأولوية للسيادة الليبية.

وكان المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا التقى عددا من المسؤولين بالمنطقة الغربية منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح كما التقى في مدينة بنغازي قائد الجيش خليفة حفتر.