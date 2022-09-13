الهنقاري: تنبأت بهزيمة روسيا منذ الأسبوع الأول بحكم خبرتي في مراقبة الحروب

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، الحرب الروسية الأوكرانية بدأت نهاية ملامحها تظهر في صالح أوكرانيا وهزيمة الدولة الروسية، مشير إلى أن هذا التحليل يأتي من خلال خبرته في مراقبة الحروب والأزمات السياسية ودارسة التاريخ.

وقال “الهنقاري”، في منشور له عبر فيسبوك، “بعد أسبوع من الغزو الروسي لأوكرانيا قلنا إن ملامح الهزيمة الروسية أصبحت واضحة ليس لأننا مؤيد الغرب بل من خبرتنا في مراقبة الحروب والأزمات السياسية ودارسة التاريخ”.

وأضاف محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي “المشكلة في يتامي المقبور، وقطيع الأسير حفتر اللي يؤيدون روسيا، بمنطق القطيع اللي يتبع سيده بدون عقل حتي اللي الهلاك”، حسب قوله.