شاهد في «هنا ليبيا»: إهمال متكرر لمحلة الناصرية والدولة تغرد خارج السرب

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على الشكاوى المتعلقة بالإهمال المتكرر لمحلة الناصرية والدولة في سبها، وسط إهمال حكومي، بالإضافة إلى مناقشة نشطاء طبرق مشاكل مطار المدينة، واستعراض فعاليات المؤتمر الدولي الأول للهوية الدينية الليبية بزليتن.

وتحدث مختار محلة الناصرية علي الشعاب، عن تكدس القمامة وطفح مياه الصرف الصحي داخل المدينة الرياضية رغم النداءات المتكررة، بالإضافة إلى مخلفات العيادات الصحية، التي تشكل أزمة صحية وبيئية، ومخلفات الحروب منذ العام 2011، مطالبًا في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل للشباب.

نشطاء طبرق يبحثون مشاكل مطار المدينة

واستعرض البرنامج مناقشة نشطاء وحكماء وأعيان طبرق المشاكل التي تواجه مطار المدينة، بعد توقف الرحلات لأكثر من شهر. كما طالبوا بالعودة للنظام الملكي في البلاد، باعتباره الخيار الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

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المؤتمر الدولي الأول للهوية الدينية الليبية بزليتن

نظمت الجامعة الأسمرية الإسلامية بمدينة زليتن المؤتمر الدولي الأول للهوية الدينية الليبية بكلية الدعوة وأصول الدين، تحت شعار (الهوية الدينية دعامة أساسية للوحدة الوطنية)، واستُعرِضت أوراق بحثية ودراسات، من خلال الندوات وحلقات النقاش والمحاضرات والأمسيات الفكرية والثقافية.

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