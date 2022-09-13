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تعتزم، الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب.

وقالت الحكومة، إن البرنامج يستهدف كل المرافق والمؤسسات والبلديات الجنوب الليبي، والتي تأتي في أولوياتها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عمداء البلديات والفاعليات الاجتماعية والوقوف الفعلي على أهم مشاريع تنمية الجنوب الليبي.

ونقلت الحكومة، عن نائب رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة، قوله إن الحكومة الليبية تعتزم تشكيل لجنة عليا لإطلاق برنامج لإنماء الجنوب.

والتقى الزادمة، بصفته رئيس لجنة أزمة الجنوب، بمقر ديوان مجلس الوزراء في سبها، بالمجلس التسييري لبلدية تراغن، حيث تطرق الاجتماع لوضع حلول لمختنقات منطقة تراغن وباقي المدن والمناطق بالجنوب الليبي ورصد مخصصات مالية اللازمة لمعالجتها.