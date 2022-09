المقريف يبحث مع السفارة الأمريكية سبل التعاون المُشترك لدعم تطوير قطاع التعليم

ليبيا – ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال “موسى المقريف” مع مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا “عبد الرحمن كنياتا” سبل التعاون المُشترك، بما يدعم تطوير قطاع التعليم في البلاد.

الوزير أعرب خلال التواصل الذي جرى عبر الدوائر المُغلقة، عن شكره لدولة أمريكا وجُهودها الرامية لدعم الاستقرار في البلاد، واستقرار قطاع التعليم بشكل كامل.

وأكد أن التعاون بين الوزارة وقسم الشؤون العامة هو تعاون قديم حديث، لما أنجز من برامج لصالح الطلاب الليبيين.

وأبدى أمله في استمرار برامج التعاون، مُتناولًا في حديثه في مؤتمر قمة التحول في التعليم الذي سينعقد في السادس عشر من الشهر الجاري خِلال انعقاد الجمعية العامة في نيويورك.

بدوره، شدد مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية لدى ليبيا على أهمية استدامة التعاون، مُعبِّرًا عن اهتمامهم باستمرار الشراكة والتعاون، دعمًا لقطاع التعليم في ليبيا.

