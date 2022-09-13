شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا على الطاولة الإقليمية.. مخاوف ومطامع

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء، الضوء على التفاعلات الدولية والإقليمية مع الملف الليبي، وسط ركود داخلي يسيطر على المشهد، وتساؤلات حول المخاض المتوقع لهذا الحراك، عبر قارتي أفريقيا وآسيا، على وقع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى السنغال، رئيسة الاتحاد الأفريقي، وزيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى قطر، قبل أن يصلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق اليوم، وترقب وصول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصف المستشار عقيلة صالح، لقاءاته في العاصمة القطرية الدوحة بـ«التاريخية»، معتبرًا أن الزيارة «كانت ناجحة»، حيث وجد «ترحيبًا حارًا» يعكس متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين القطري والليبي، معبرًا عن «تفاؤله» بالحراك الجاري للتوصل إلى حل الأزمة في ليبيا.

– عقيلة يتحدث عن «نجاح» زيارته لقطر.. و«تفاؤله» بالحراك الجاري لحل الأزمة

– السيسي يصل قطر في أول زيارة منذ توليه رئاسة مصر

وبعدما بات الملف الليبي على الطاولة الإقليمية، يثير المتابعون مخاوف حيال الأهداف غير المعلنة لبعض الأطراف، وإن كانت الآمال معقودة على إمكانية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية، وهو ما يستعرضه بالتحليل كل من رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد الشريف، والباحث في العلاقات الدولية بشير الجويني.