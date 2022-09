التومي يجري زيارة تفقدية لمركز المعلومات والتوثيق

ليبيا – قام وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي أمس الإثنين بزيارة تفقدية لمركز المعلومات والتوثيق.

التومي اطلع خلال هذه الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على سير العمل بالمركز والتجهيزات الخاصة به من أجهزة ومعدات تقنية ومنظومات التي تساهم في تطوير العمل بالوزارة وكذلك المتعلقة بالجوانب الخدمية للمواطنين.

واستمع الوزير لشروح وافية حول آلية العمل بالمركز والمشاكل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول لها.

