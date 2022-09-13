بتعليمات من النائب العام بدء التحري عن العقارات المملوكة لمتهمين بغسيل الأموال

الوطن / متابعات

بتعليمات من النائب العام المستشار الصديق الصور بخصوص التحري عن العقارات المملوكة والمسجلة بأسماء العديد من المتهمين بغسيل الأموال، نقابة محرري العقود بدائرة استئناف طرابلس تطلب من محرري العقود التابعين لها بموافاة مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بالعقارات الموثقة لديهم والعقارات التي تم بيعها وشراؤها.

يذكر أن من بين المتهمين الشقيقين؛ وسام وعبدالحكيم أحمد المصري صاحب مول جرابة في طرابلس، اللذان يعتبران شركاء مقربين من أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج في عدة أعمال قائمة.

كما تضم القائمة أيضًا هشام محمد طابله، وحياة عبدالسلام المبروك أبو قندة، وعلي عبدالرزاق بشير الأزرق وفوزي مفتاح المعمري.