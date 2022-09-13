الكوني لسفير ألمانيا: مركزية الحكم في ليبيا سبب الأزمات السياسية والاقتصادية

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أهمية التركيز على حل مشكلة المركزية في الحكم التي تساهم في حالة الانسداد السياسي والأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، وفق تغريدة على “تويتر”، أن الكوني شدد أيضًا خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس على ضرورة تعزيز سلطة وسطى متمثلة في نظام المحافظات المتبع قبل العام 1969، لتقليل النزاعات على السلطة المتركزة في العاصمة.

وأوضحت في تغريدة ثالثة أن الكوني بحث مع السفير الألماني التعاون بين البلدين، كما تناول اللقاء المستجدات السياسية والمواقف الدولية عقب لقاء برلين المنعقد قبل أيام حول ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية، مشيرة إلى أن السفير الألماني أكد خلال اللقاء، دعم بلاده لمساعي الرئاسي في المسارات المتعددة التي يعمل عليها، لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.