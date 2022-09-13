السيسي في قطر… والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

في ما اعتبره مراقبون «إعلانا رسمياً مصرياً لعودة العلاقات بين البلدين إلى أوضاعها الطبيعية»، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى قطر، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ نحو 9 سنوات.

واستقبل أمير قطر الرئيس المصري في مطار حمد الدولي بالدوحة في مستهل زيارة «رسمية تستغرق يومين» تلبية لدعوة من الشيخ تميم، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أوضح في بيان صحافي، أن «الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة». مشيرا إلى أن المحادثات «ستتناول أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محلّ الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».

وتأتي زيارة السيسي لقطر في سياق «تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، تلا توقيع «اتفاق العُلا»، في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.

ويؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، ضرورة النظر إلى الزيارة باعتبارها «مؤشراً لبداية لعلاقة طبيعية بين البلدين، تراعي مصلحة القاهرة والدوحة»، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة هي استكمال لتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة».

ويذهب الدكتور معتز سلامة، مدير برنامج الخليج العربي، ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية فس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى المعنى نفسه باعتبار أن الزيارة «إعلان رسمي مصري لعودة العلاقات إلى أوضاعها الطبيعية»، ومشيراً إلى اعتقاده أن «المآخذ المصرية لم تعد موجودة الآن».

وقال سلامة لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة تفتح لكلا البلدين مجال العمل معا في كثير من القضايا، وهي تطور طبيعي لتحسن علاقات الدوحة بدول الخليج ومصر».

وشهدت الفترة الأخيرة منذ توقيع «اتفاق العُلا» لقاءات على مستوى الوزراء والسفراء ورجال الأعمال بين البلدين، واتصالات على مستوى قيادات البلدين، توجت بقمة مصرية- قطرية في القاهرة في يونيو (حزيران) الماضي ركزت على «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر وتنشيط التبادل التجاري»، إضافة إلى «بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف»، بحسب بيان الرئاسة المصرية في حينها.

ويؤكد سلامة أن العلاقات الثنائية بين البلدين «ستكون الملف الأساسي على أجندة مباحثات السيسي وتميم في الدوحة، لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس صحيحة بعد سنوات من الخلافات الحادة بين البلدين، بسبب ملف تنظيم (الإخوان)، ورؤية قطر لبعض الأحداث الداخلية في مصر». ولفت إلى أن «الزيارات المتبادلة بين السيسي والشيخ تيمم تعتبر ترجمة لرؤية مختلفة لموقف قطر، بناء على معطيات قدمتها الدوحة مؤخراً». وشدد على «أهمية الزيارة في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية».

ويتفق معه العرابي بقوله إن «العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية ستكون مسار بحث عميق خلال القمة». لكنه يلفت الانتباه إلى دور قطر «المتنامي والمؤثر» في القضايا الإقليمية، مما يحتم «التنسيق والتشاور بين البلدين في قضايا معينة تلعب فيها مصر دورا أساسيا وهي الملفات المتعلقة بفلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن». مشيرا إلى أن «زيارة السيسي لقطر هي استكمال للجهود المصرية لتوحيد الصف العربي والتي بدأت قبل قمة جدة التي استضافتها السعودية مؤخرا بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن».

ومن بين القضايا المطروحة على أجندة القمة المصرية-القطرية «تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ «كوب27» في شرم الشيخ خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، بحسب العرابي.

كما تأتي زيارة السيسي للدوحة عقب زيارات لمسؤولين ليبيين، في إطار جهود قطرية لحل الأزمة الليبية. وهو ما فسره البعض بأنه «محاولة لتنسيق الجهود بين القاهرة والدوحة لحل الأزمة».

ويقول العرابي إن «ملف ليبيا هو أحد الملفات المطروحة للنقاش بالتأكيد، في ظل توافق الآراء بين القاهرة والدوحة في هذا الشأن».

ويتفق معه سلامة بقوله إن «هناك تقارباً بين البلدين لحل الأزمة المشتعلة في ليبيا». لافتا إلى «دور قطر في مبادرات التسوية في العديد من الأزمات الإقليمية».

كما أشار سلامة إلى «التوافق بين القاهرة والدوحة في ملفات إقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، والتي شهدت تنسيقا حتى في أوقات الخلاف»، إضافة إلى أن «قطر تعتبر عنصرا أساسيا في محاولات المصالحة مع تركيا». لكنه أكد أنه «لا يمكن أن نحصر القمة في محاولة حل الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية، فالأهم هو العلاقات الثنائية بين البلدين».