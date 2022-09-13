برلماني إيطالي: ليبيا غرقت في أزمة دون حل وأوروبا تحتاج النظر للبحر المتوسط

قال غراتسيانو ديلريو، عضو مجلس النواب الإيطالي عن الجزب الديمقراطي، “أنه طلب منذ عامين، نيابة عن الحزب الديمقراطي إجراء مراجعة جوهرية لبنود الاتفاقية الإيطالية الليبية لأن الظروف في ذلك البلد قد تغيرت بعمق، وتتطلب تغييرًا في الاستراتيجية”.

وأضاف “ديلريو”، في مقابلة مع صحيفة “إل ريفورميستا” الإيطالية، أنه “لسوء الحظ، غرقت الحكومة الليبية في أزمة لا تزال دون حل، وتحتاج إيطاليا وأوروبا إلى النظر إلى البحر الأبيض المتوسط بعيون مختلفة، لتصبحا أبطال حقبة جديدة من التعاون والسلام”.

وتابع الوزير السابق والرئيس السابق لبلدية ريجيو إيميليا، “تفرض الحرب في أوكرانيا، بسبب العواقب الغذائية، المزيد من عدم الاستقرار في البلدان التي لم تجد بعد الطريق إلى تنمية عادلة وديمقراطية، ولا يمكن لأوروبا أن تغض الطرف عن هذا التحدي”.