مركز سبها الطبي يستقبل 13 مصابا جراء انفجار محطة الوقود

استقبل مركز سبها الطبي 13 حالة إصابة جراء انفجار بمحطة وقود بمدينة سبها، وفق المعلومات الأولية، التي تشير إلى أن درجة خطورة الحروق متفاوتة بين المصابين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة باشر متابعة تطورات الانفجار، وجهود تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

– (فيديو) انفجار محطة وقود في سبها

وفي وقت سابق اليوم، نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقاطع مصورة، يظهر وقوع انفجار بمحطة وقود بالطريق الزراعي الجديد بالقرب من حي الحساونة بمدينة سبها.