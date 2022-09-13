المشري يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا آخر المستجدات السياسية

طرابلس 13 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، رفقة النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار والنائب الثاني عمر بوشاح، السفيرَ الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس؛ أن اللقاء تناول مناقشة أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقدت نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدين على ضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والتسريع بإجراء الانتخابات وتذييل العقبات التي تحول دون إجرائها. (وال)

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