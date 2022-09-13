ميليشياته تتصارع على إدارة أمن غريان.. والدبيبة يدعي جاهزيته للانتخابات

الوطن|رصد

انتقد المحلل السياسي محمد قشوط تصريحات الدبيبة على قناة الحدث والتي يؤكد خلالها سعيه لإجراء الانتخابات كحل للأزمة متهمه بالمتسبب الرئيس عن إفشالها يوم 24 ديسمبر الماضي حين نكث بتعهده في جنيف وتقدم بملف ترشحه على حد قوله.

وقال قشوط إن “حديث الدبيبة عن جهوزية حكومته لتأمين الإنتخابات يقودني لمديرية أمنغريان أكبر مدن الجبل الغربي المقفلة منذ 10 أيام بسبب تنازع المليشيات على من يتولى إدارة هذه المديرية فكل مليشيا تريد مدير يكون موالي لها”

وتسائل قشوط “فهل بهذه الوضعية التي يفقد فيها الدبيبة الشرعية القانونية وسيطرته على المناطق التي يتواجد فيها قادر على أن يؤمن الإنتخابات كما يدعي وهماً “.