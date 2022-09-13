حريق في أحد مستودعات الوقود في مدينة سبها 

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أكد شهود عيان في مدينة سبها اليوم الثلاثاء أن المدينة شهدت حريقًا هائلًا نتيجة اشتعال النيران في أحد مستودعات تخزين الوقود.

وأشار الشهود إلى أن الحريق وقع بالقرب من المعهد العالي، مؤكديت أن هناك أنباء عن احتراق بعض المنازل ووجود إصابات لمواطنين وأضرار أخرى مادية.

ووثق مواطنين من مدينة سبها الحريق الذي اندلع في المستودع وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في السماء نتيجة لهذا الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

وهذ الحادثة تعيد إلى الأذهان حادثة شاحنة وقود بنت بيه التي تسبب في وفاة عدد كبير من أهالي المنطقة وجرح عدد آخر نتيجة حاجة المواطنين للوقود.