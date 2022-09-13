مختار الجدال: الأمم المتحده ومبعوثها باتيلي لن يستطيعوا حل الأزمة الليبية

رأى مختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، أن المبعوث الأممي الجديد في ليبيا عبدالله باتيلي لن يستطيع حل الأزمة الليبية، وأنه سيكون كالمبعوثين السابقين طالما أن المجتمع الدولي لم يقرر بعد إنهاء المشكلة في البلاد.

واتهم الجدال، في مقابلة متلفزة، منظمة الأمم المتحدة بالفساد في العديد من الدول، مؤكدا أن الأزمة الليبية لن تحل بدون ان يحسم المجتمع الدولي أمره حول ليبيا وخاصة الدول التي لها مصالح في البلاد.

واضاف أن المشكلة في ليبيا أن المثلث فيها مقلوب حيث يتبع السياسيين من يتمترس خلف السلاح وليس العكس، مشيرا إلى أن السياسيين في ليبيا إما يتبعون مجموعة من المليشيات أو يتبعون الجيش.