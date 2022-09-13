هيئة البحث والتعرف على المفقودين تُعلن التعرف على (5) رفاة مجهولة الهوية

طرابلس 13 سبتمبر 2022 (وال)- أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، التعرف على هوية خمس رفاة مجهولة، بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي “DNA” من إدارة المختبرات بالهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية بحضور رئيس الهيئة كمال السيوي.

وذكرت الهيئة أن الاجتماع جرى خلاله مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي.

ووفقًا لبيان الهيئة فإن عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبراتها وصل إلى (160) حالة، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة تقارير المطابقة لمكتب النائب العام والنيابات المختصة بالخصوص. (وال)

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